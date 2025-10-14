Deportes mundial sub 20

Mundial Sub 20: Red Movilidad anuncia buses de apoyo para partido de Argentina vs Colombia en el Estadio Nacional

Por CNN Chile

14.10.2025 / 15:14

Este miércoles se jugará una de las semifinales en el recinto deportivo de Ñuñoa.

Red Movilidad anunció que tendrá buses de apoyo para las semifinales del Mundial Sub 20.

Este miércoles 15 de octubre, Argentina se medirá ante Colombia en el Estadio Nacional; mientras que Marruecos se enfrentará a Francia en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso.

Para el encuentro en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, habrá refuerzo de micros.

Los recorridos estarán funcionando desde las 22:00 horas.

Los refuerzos de los servicios serán:

  • 103 a Peñalolén
  • 104 a La Florida y Puente Alto
  • 506 a Maipú o Peñalolén
  • 516 a Alameda y Pudahuel

