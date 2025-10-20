“Regen de CR7” marroquí le declara su amor a Chile tras ganar el Mundial Sub 20: “Este es el mejor país del mundo”

Othmane Maamma, elegido balón de oro del Mundial Sub 20 y campeón con Marruecos, sorprendió al dedicar palabras de cariño a Chile tras la final disputada en el Estadio Nacional.

La histórica consagración de Marruecos en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 dejó una imagen que rápidamente se viralizó fuera de la cancha. Othmane Maamma, una de las figuras de la final, emocionó a los hinchas locales con sus declaraciones tras levantar el trofeo en el Estadio Nacional.

El jugador, que no solo ha sido destacado en redes sociales no solo por su alto nivel durante el torneo, sino que también por su “increíble” parecido futbolístico con el astro portugués Cristiano Ronaldo, tuvo una sentidas palabras para el país anfitrión.

“Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”, dijo el atacante marroquí, visiblemente emocionado después del triunfo sobre Argentina por 2-0 en la final.

Maamma fue una de las piezas clave del equipo africano durante todo el campeonato y se ganó el reconocimiento del público chileno, que lo celebró desde la fase de grupos hasta la última jornada.

El jugador también tuvo palabras para la selección trasandina, destacando su recorrido en el torneo. “Argentina es un gran equipo, por algo llegaron a la final. Ellos lo demostraron en lo que mostraron en la cancha”, agregó.