Mundial Sub 20 en Chile: Revisa los partidos que hay este jueves 2 de octubre y dónde poder verlos

Las selecciones juveniles siguen compitiendo y este jueves se disputarán esperados duelos clave. ¿A qué hora serán los partidos y dónde verlos?

Este jueves 2 de octubre sigue la acción del Mundial Sub 20 en Chile, con una nueva jornada de partidos, varios de ellos bastante esperados.

Para esta jornada hay programados cuatro encuentros que se jugarán en dos regiones del país, esta vez por los grupos E y F de la competencia.

¿Qué partidos hay este jueves 2 de octubre?

17:00 horas – Estados Unidos vs. Francia (Estadio El Teniente, Región de O’Higgins)

17:00 horas – Sudáfrica vs. Nueva Caledonia (Estadio El Teniente, Región de O’Higgins)

20:00 horas – Colombia vs. Noruega (Estadio Fiscal de Talca, Región del Maule)

20:00 horas – Nigeria vs. Arabia Saudita (Estadio Fiscal de Talca, Región del Maule)

