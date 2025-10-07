Deportes mundial sub 20

Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este martes y dónde se podrán ver en vivo?

Por CNN Chile

07.10.2025 / 07:53

El torneo entra en su fase decisiva con el inicio de los octavos de final, en una jornada que tendrá a La Roja como protagonista. Revisa los detalles.

El Mundial Sub 20 en Chile retoma hoy su actividad con el inicio de los octavos de final.

La Roja será la gran protagonista de esta jornada, que abrirá con los dos primeros duelos de la fase eliminatoria.

¿Qué partidos hay este martes 7 de octubre?

  • 16:30 horas – Ucrania vs. España (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)
  • 20:00 horas – Chile vs. México (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)

¿Dónde ver en VIVO los partidos de este martes 7 de octubre?

  • Los encuentros serán transmitidos por Dsports y vía streaming en DGO. En el caso del duelo entre Chile y México, este también se podrá ver a través de Chilevisión.

