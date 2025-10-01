Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este miércoles 1 de octubre y dónde serán transmitidos?

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.
Las selecciones juveniles siguen en competencia y este miércoles se disputarán duelos clave para avanzar. Revisa el detalle de los encuentros, sus horarios y las plataformas para verlos.
Este miércoles 1 de octubre continúa la acción del Mundial Sub 20 en Chile, con una nueva jornada de partidos que definirán el rumbo del torneo.
Para esta jornada hay programados cuatro encuentros que se jugarán en dos regiones del país, esta vez por los grupos C y D de la competencia.
Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.