Mundial Sub 20 en Chile: ¿Qué partidos hay este miércoles 1 de octubre y dónde serán transmitidos?

Por CNN Chile

01.10.2025 / 08:03

Las selecciones juveniles siguen en competencia y este miércoles se disputarán duelos clave para avanzar. Revisa el detalle de los encuentros, sus horarios y las plataformas para verlos.

Este miércoles 1 de octubre continúa la acción del Mundial Sub 20 en Chile, con una nueva jornada de partidos que definirán el rumbo del torneo.

Para esta jornada hay programados cuatro encuentros que se jugarán en dos regiones del país, esta vez por los grupos C y D de la competencia.

¿Qué partidos hay este miércoles 1 de octubre?

  • 17:00 horas – España vs. México (Estadio Nacional, Región Metropolitana)
  • 17:00 horas – Italia vs. Cuba (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)
  • 20:00 horas – Argentina vs. Australia (Estadio Elías Figueroa, Región de Valparaíso)
  • 20:00 horas – Brasil vs. Marruecos (Estadio Nacional, Región Metropolitana)

¿Dónde ver los partidos de este 1 de octubre?

  • Todos los encuentros serán transmitidos por Dsports y DGO. En el caso del duelo entre Argentina y Australia, este también será transmitido por Chilevisión.

