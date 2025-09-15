Mundial Sub 20 en Chile: Entregan renovado Estadio Elías Figueroa en Valparaíso
Por CNN Chile
15.09.2025 / 14:19
El Mundial Sub 20 será entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre de este 2025.
En el marco del Mundial Sub 20 que se realizará en Chile, este lunes se dio a conocer que se entregó el renovado Estadio Elías Figueroa en Valparaíso.
Las obras de conservación del recinto deportivo comenzaron el 23 de abril de 2025, con una inversión del Instituto Nacional de Deportes (IND) que llega a $3.265.732.339, considerando obras civiles, equipamiento deportivo y equipos en general.
Dichas obras fueron presentadas por el ministro del deporte, Jaime Pizarro, quien realizó un recorrido por el lugar.
Cabe recordar que el Mundial Sub 20 será entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre y habrá tres sedes administradas por el IND: Estadio Nacional en Santiago, Estadio Fiscal de Talca y Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. También está El Teniente de Rancagua, administrado por Codelco.
Obras en el Estadio Elías Figueroa
Los trabajos incluyeron todos los requerimientos técnicos para realizar el Mundial:
- Mejoras en cuatro camarines con sus respectivos mobiliarios tales como bancas y lockers
- Piscinas de crioterapia
- Superficies antideslizantes de tránsito de deportistas entre camarines y campo de juego
- Modificación de zonas mixtas para periodistas
- Servicios higiénicos para público y deportistas
- Tribunas preferenciales
- Pintura general del recinto
- Mantención de pintura por dentro y fuera
- Bancas móviles para equipos y cuerpo médico
- Iluminación LED
También se hizo un recambio de butacas, “se implementó una sala multisensorial TEA para apoyar a personas con trastorno del Espectro Autista y otras discapacidades cognitivas, para que puedan vivir también la experiencia de ir al estadio”, indicó el Gobierno.
El estado también tiene pasto híbrido, ya instalado, con una inversión que asciende a $290 millones.