Mundial Sub 20: ¿A qué hora es la final Argentina vs. Marruecos y dónde verla en vivo?

Llega el momento más esperado del Mundial Sub 20 que se ha disputado durante las últimas semanas en Chile.

Este domingo, será la gran final entre Argentina y Marruecos, los dos equipos más consistentes del certamen.

La Albiceleste alcanzó esta instancia tras vencer a Colombia en semifinales, mostrando un rendimiento impecable que le ha permitido ganar todos sus encuentros en el torneo.

En el otro lado, los llamados Leones del Atlas dejaron en el camino a Francia, consolidando la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo juvenil.

Argentina vuelve a disputar una final mundialista Sub 20 después de casi dos décadas: la última fue en Canadá 2007. Para Marruecos, en tanto, la cita representa una oportunidad histórica, ya que podría convertirse en el primer título mundial de su historia, en cualquier categoría.

¿A qué hora es la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos?

El partido de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial sub 20 es este domingo 19 de octubre a las 20.00 horas en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

¿Dónde ver en vivo la final entre Argentina y Marruecos?