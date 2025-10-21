Mundial de Ciclismo Pista Tissot UCI Chile 2025: Conoce al Team Chile y los campeones olímpicos que asistirán al evento

El país será sede de esta competencia internacional por primera vez en la historia. El encuentro tomará lugar en un renovado Velódromo de Peñalolén.

Por primera vez en la historia llega a Chile el Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025. La cita deportiva comienza desde el día miércoles 22 de octubre y permitirá observar a las y los mejores ciclistas, incluido el Team Chile que será representado por 18 deportistas.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 será la edición 122 del evento, el cual se empezó a disputar el año 1893. Con esto, Chile se suma a un puñado de países de nuestra región que han organizado esta competencia a lo largo de la historia, entre los que se cuentan Colombia, Venezuela y Uruguay.

El encuentro se tomará las pistas del Velódromo de Peñalolén y recibirá a varios campeones olímpicos y a todos los países que son potencia en el ciclismo de pista. Recibirá un total de 39 países y 359 deportistas.

El evento está organizado en conjunto por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich) y el Comité Olímpico de Chile (COCh).

¿Cuál será el Team Chile en el Mundial de Ciclismo de Pista?

Las seleccionadas y seleccionados chilenos que competirán en casa en esta nueva edición del Mundial de Ciclismo de Pista son:

Equipo Femenino

Medio Fondo

Marlen Rojas

Scarlet Cortés

Aranza Villalón

Javiera Garrido

Maite Ibarra

Paula Villalón (reserva)

Velocidad

Paola Muñoz

Paula Molina

Daniela Colilef

Equipo masculino

Medio Fondo

Jacob Decar

Diego Rojas

Martín Mancilla

Cristian Arriagada

Josafat Cárdenas

Raimundo Carvajal (reserva)

Velocidad

Camilo Palacios

Roberto Castillo

Nicolás Vergara

¿Qué campeones y medallistas olímpicos estarán presentes en esta nueva edición 2025?

Son varios los campeones olímpicos que darán pelea en el Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025. Desde Australia confirmaron la presencia de Conor Leahy y Oliver Bleddyn en el equipo de persecución y quienes ganaron la última medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024 disputados en París.

Asimismo, también anunciaron que el team de persecución femenina tendrá a las olímpicas Sophie Edwards, Alexandra Manly y Maeve Plouffe (séptimas en París 2024) junto a Claudia Marcks y Alyssa Polites.

Dentro de la misma línea, destaca la presencia de Leigh Hoffman como campeón mundial por equipos en 2022 y bronce en la misma modalidad de la edición París 2024.

Otra de las figuras confirmadas para el torneo internacional es el máximo ganador en la historia de mundiales de pista y pentacampeón olímpico, el neerlandés Harrie Lavreysen. Junto a él se suman campeones de talla mundial como Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), Amalie Dideriksen (Dinamarca), Kevin Quintero (Colombia), y el primer ciclista que baja de los 9 segunda en 200 metros, el británico Matthew Richardson, quien ganó la medalla de plata en velocidad individual y keirin en París 2024.