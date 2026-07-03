Mundial 2026: La programación para este viernes 3 de julio

El Mundial 2026 cierra este viernes 3 de julio la ronda de los 32 mejores, la primera fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.
La jornada tendrá tres partidos y definirá los últimos clasificados a los octavos de final, con presencia de selecciones como Argentina, Colombia, Egipto y Ghana.
Qué partidos se juegan este viernes en el Mundial 2026
El primer duelo del día será entre Australia y Egipto, programado para las 14:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, en Arlington.
Más tarde será el turno de Argentina y Cabo Verde. La vigente campeona del mundo enfrentará a una de las sorpresas del torneo a las 18:00 horas de Chile en el Miami Stadium.
El cierre de la jornada estará a cargo de Colombia y Ghana, que se medirán a las 21:30 horas de Chile en el Kansas City Stadium.
Programación del Mundial 2026 para hoy
14:00 horas: Australia vs. Egipto | Dallas Stadium, Arlington.
18:00 horas: Argentina vs. Cabo Verde | Miami Stadium, Miami.
21:30 horas: Colombia vs. Ghana | Kansas City Stadium, Kansas City.
Dónde ver los partidos del Mundial 2026 este viernes
Chilevisión informó que transmitirá el partido entre Argentina y Cabo Verde con cobertura desde las 17:00 horas.
El canal también anunció la transmisión de Colombia vs. Ghana, con cobertura desde las 20:00 horas.
Además, los encuentros de la fase final del Mundial 2026 se pueden seguir gratis a través de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.
Qué equipos podrían avanzar a octavos de final
Los tres partidos son de eliminación directa. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo extra y, si la igualdad se mantiene, definición a penales.
El ganador de Australia vs. Egipto enfrentará en octavos de final al vencedor de Argentina vs. Cabo Verde.
En tanto, quien avance en el duelo entre Colombia y Ghana se medirá en la próxima ronda con Suiza, que viene de eliminar a Argelia.
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