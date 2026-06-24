Mundial 2026: Revisa los partidos de este miércoles 24 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este miércoles 24 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.
La programación contempla seis partidos, correspondientes a los grupos A, B y C, con encuentros simultáneos en cada zona.
La acción comenzará a las 15:00 horas de Chile con los duelos del Grupo B y terminará durante la noche con la definición del Grupo A.
Los partidos del Mundial 2026 para este miércoles 24 de junio
- 15:00 horas: Suiza vs. Canadá – Grupo B.
- 15:00 horas: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Grupo B.
- 18:00 horas: Escocia vs. Brasil – Grupo C.
- 18:00 horas: Marruecos vs. Haití – Grupo C.
- 21:00 horas: Chequia vs. México – Grupo A.
- 21:00 horas: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A.
Grupo B abre la jornada
Los primeros partidos del día serán los cruces entre Suiza y Canadá, además de Bosnia y Herzegovina frente a Qatar.
Ambos encuentros se jugarán en simultáneo desde las 15:00 horas de Chile, en una zona que llega a su última fecha con selecciones buscando asegurar su paso a la siguiente ronda.
Brasil y Marruecos van por el Grupo C
Más tarde, a las 18:00 horas, será el turno del Grupo C, con los partidos entre Escocia y Brasil, además de Marruecos ante Haití.
Brasil y Marruecos llegan como protagonistas de la zona, mientras que Escocia buscará sumar puntos importantes en su intento por seguir con vida en el torneo.
México cierra el día ante Chequia
La jornada terminará con los partidos del Grupo A, programados para las 21:00 horas de Chile.
A esa hora, México enfrentará a Chequia, mientras que Sudáfrica jugará ante Corea del Sur.
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