Mundial 2026: España, Portugal y Suiza animan los partidos de este jueves 2 de julio

El Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con tres partidos de la ronda de los 32 mejores, instancia que definirá nuevos clasificados a octavos de final.

La jornada tendrá como protagonistas a España, Portugal y Suiza, selecciones que buscarán mantener con vida su camino en la Copa del Mundo ante Austria, Croacia y Argelia, respectivamente.

Partidos del Mundial 2026 para este jueves 2 de julio

El primer duelo del día será entre España y Austria, programado para las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood.

La selección española llega al cruce tras ganar el Grupo H, donde empató sin goles ante Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay. Austria, en tanto, accedió a esta fase después de avanzar desde el Grupo J.

Más tarde será el turno de uno de los cruces más atractivos de la jornada: Portugal vs. Croacia, que se disputará a las 19:00 horas de Chile en el Estadio de Toronto.

Portugal viene de cerrar la fase grupal con una victoria, dos empates y sin derrotas: igualó 1-1 ante República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y empató 0-0 frente a Colombia. Croacia, por su parte, avanzó tras compartir grupo con Inglaterra, Ghana y Panamá.

El último partido del jueves será Suiza vs. Argelia, fijado para las 23:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver.

Suiza llega como ganadora del Grupo B, luego de empatar 1-1 con Qatar, vencer 4-1 a Bosnia y Herzegovina y derrotar 2-1 a Canadá. Argelia clasificó desde el Grupo J y tendrá un cruce especial ante un rival dirigido por Murat Yakin, mientras que su técnico, Vladimir Petkovic, tuvo un extenso paso previo por la selección suiza.

¿Qué se juega cada selección este jueves?

Los tres encuentros son de eliminación directa. El ganador de España vs. Austria enfrentará en octavos de final al vencedor de Portugal vs. Croacia.

En tanto, quien avance en el duelo entre Suiza y Argelia se medirá en la siguiente ronda con el ganador del partido entre Colombia y Ghana.

Programación del Mundial 2026 para hoy

15:00 horas: España vs. Austria | Estadio de Los Ángeles, Inglewood.

19:00 horas: Portugal vs. Croacia | Estadio de Toronto, Toronto.

23:00 horas: Suiza vs. Argelia | BC Place, Vancouver.