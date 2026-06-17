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Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este miércoles 17 de junio y sus horarios en Chile

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Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este miércoles 17 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este miércoles 17 de junio con una nueva jornada de fase de grupos, marcada por el debut de selecciones importantes como Portugal, Inglaterra y Colombia.

La programación del día tendrá actividad en los grupos K y L, con partidos desde las 13:00 horas hasta la noche en horario de Chile.

La jornada mundialista comenzó durante la madrugada con el duelo entre Austria y Jordania, correspondiente al Grupo J.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy miércoles 17 de junio

  • 13:00 horas: Portugal vs. República Democrática del Congo – Grupo K.
  • 16:00 horas: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L.
  • 19:00 horas: Ghana vs. Panamá – Grupo L.
  • 22:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K.

Portugal abre su camino ante RD Congo

El primer partido pendiente de la jornada será el duelo entre Portugal y República Democrática del Congo, válido por el Grupo K.

El elenco portugués inicia su participación como uno de los equipos llamados a competir por los primeros lugares de su zona, mientras que RD Congo buscará dar una sorpresa en su estreno.

Inglaterra y Croacia animan uno de los duelos del día

Más tarde, Inglaterra enfrentará a Croacia por el Grupo L, en uno de los encuentros más atractivos de este miércoles.

La misma zona tendrá también el cruce entre Ghana y Panamá, programado para las 19:00 horas de Chile.

Colombia cierra la jornada mundialista

El último partido del día será el debut de Colombia, que enfrentará a Uzbekistán a las 22:00 horas de Chile por el Grupo K.

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