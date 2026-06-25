Mundial 2026: Estos podrían ser los rivales de México en los 16avos de final

(CNN Español) — México fue el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, como líder del Grupo A. Habiendo cumplido ahora con los tres compromisos de la primera fase, el Tri ya tiene marcado en el calendario su cuarto partido de la competencia.

Los dirigidos por Javier Aguirre jugarán la primera ronda de cruces mano a mano el martes 30 de junio. La buena noticia es que no se moverán de suelo nacional, ya que volverán a jugar en el Estadio Azteca (será el tercer juego allí para el Tri en el torneo). Será el último de los tres partidos del día.

México vs. 3° Grupo C/E/F/H/I

El encuentro se jugará el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México en Tlalpan, Ciudad de México.

Se disputará a partir de las 21:00 horas de Chile.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

¿Contra quién jugará México?

El triunfo sobre Corea del Sur le había asegurado al Tri el primer lugar del Grupo A, y ahora deberá esperar por uno de los mejores terceros, que podría salir de los Grupos C, E, F, H o I. Si bien falta una fecha en casi todos esos grupos, hay rivales que ya se van perfilando para medirse a la selección mexicana.

Escocia, del Grupo C, es hoy su rival, por cómo está conformada la tabla de posiciones de mejores terceros. Sin embargo, los europeos están en una delicada posición, porque ya jugaron sus tres partidos y marchan sextos entre los terceros, con lo cual hay muchas chances de que pierdan ese lugar.

En el E asoma Ecuador, ya que perdió con Costa de Marfil y aún tiene que jugar con Alemania. Si vence a los teutones, no podría ir más allá del tercer lugar, ya que los africanos aún deben jugar con Curazao, el equipo a priori más débil de la zona.

En el F, Países Bajos y Japón asoman hoy en la lucha para terminar segundo y tercero, porque jugarán mano a mano este viernes. Países Bajos está igual que los asiáticos, pero su último rival es Túnez, quizás la selección más floja del certamen.

En el H hubo grandes sorpresas y todo puede pasar. Hoy es Cabo Verde la que va tercera, pero Uruguay, la segunda, debe enfrentar a España. Si la Celeste pierde, quedará en el tercer escalón y el ganador de Cabo Verde y Arabia Saudita terminará segundo. Pero si los sudamericanos ganan, pueden ser los españoles los que terminen terceros ante un triunfo africano.

En el I, Senegal e Iraq jugarán mano a mano por el tercer lugar, pero ninguna de las dos llegará a más de tres puntos. Francia y Noruega ya pelean por el primer y segundo lugar.

¿De qué depende el rival de México?

Al Tri no le tocará un tercero determinado por la cantidad de puntos, sino por la combinación exacta de terceros que avancen a 16avos.

Hay 495 posibilidades en total, y de la combinación de terceros exacta es que se decidirá el rival de los aztecas.