Mundial 2026 continúa este viernes: Revisa los partidos y horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con una jornada marcada por el debut de dos de los países anfitriones: Canadá y Estados Unidos.

Tras el inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica, la segunda fecha de actividad tendrá dos encuentros en horario favorable para los fanáticos chilenos.

La programación contempla un partido por el Grupo B y otro por el Grupo D, con selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en el torneo.

Canadá abre la jornada ante Bosnia y Herzegovina

El primer duelo del día será entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, válido por el Grupo B.

El partido se jugará a las 15:00 horas de Chile en Toronto, donde la selección canadiense tendrá su estreno como una de las anfitrionas del Mundial 2026.

El encuentro será una oportunidad clave para Canadá, que buscará aprovechar la localía en una zona donde cada punto puede resultar determinante para avanzar de ronda.

Estados Unidos debuta frente a Paraguay

Más tarde será el turno de Estados Unidos, que enfrentará a Paraguay por el Grupo D.

El compromiso está programado para las 21:00 horas de Chile y se disputará en Los Angeles.

El partido marcará el debut mundialista del cuadro estadounidense en casa, mientras que Paraguay intentará iniciar su participación con un resultado positivo ante uno de los organizadores del torneo.

Partidos del Mundial 2026 este viernes 12 de junio

15:00 horas: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Toronto.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Toronto. 21:00 horas: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles.

Dónde ver los partidos en Chile

Los encuentros de este viernes serán transmitidos en Chile por Chilevisión en televisión abierta.

Además, la programación también podrá seguirse a través de plataformas digitales y señales de pago que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026.