Ministro de Seguridad (s) defiende decisión sobre aforo en duelo de Los Cóndores ante Samoa

El secretario de Estado (s) explicó que el aforo se definió considerando la coincidencia con los partidos del Mundial Sub-20, y aseguró que la seguridad estará desplegada para ambos eventos, con un plan de coordinación vigente desde abril de 2025.

La Delegación Presidencial de Valparaíso fijó en 12.000 el aforo permitido para el partido de vuelta del repechaje al Mundial de Rugby Australia 2027 entre Chile y Samoa, disputado este sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, decisión que generó críticas del rugbista Diego Saavedra, integrante de Los Cóndores.

El equipo nacional, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, igualó 32-32 en la ida frente a Samoa (15°) y buscaba este fin de semana sellar su clasificación. En su cuenta de X, Saavedra cuestionó que no se liberara el aforo completo del recinto, que tiene capacidad para 21.000 personas.

Ante la polémica, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicó que los eventos masivos deportivos son autorizados por las delegaciones presidenciales regionales y que el ajuste en el aforo se debió a la coincidencia con otro partido internacional.

“Ese día hay dos eventos: por una parte, un partido del Mundial Sub-20 y, por otra, este partido de clasificación para Chile”, indicó.

Collado detalló que su ministerio, junto con Carabineros, coordinó los despliegues necesarios para garantizar la seguridad de ambos encuentros. “Vamos a hacer las coordinaciones con Carabineros para que tanto los partidos del Mundial Sub-20 como esta clasificación de Los Cóndores se puedan realizar con todas las medidas de seguridad adecuadas”, señaló.

El subsecretario recordó que el despliegue de seguridad para el Mundial Sub-20 se viene planificando desde abril de este año, con un plano especial diseñado para garantizar el correcto desarrollo de los partidos.

Cabe destacar que el aforo completo corresponde al partido de la Sub-20 entre Corea del Sur y Ucrania

Por otro lado, el senador Sebastián Keitel también cuestionó el aforo y realizó una petición directa al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y a la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso para que se revisara la medida.

En el escrito, al que tuvo acceso CNN Chile, Keitel señala que el “evento representa una instancia deportiva de la máxima relevancia”, la cual es “histórica para consolidar el crecimiento del rugby chileno”.

El senador asegura que la decisión de limitar el aforo es “incomprensible” y añade: “Solicito que se reevalúe la decisión y que se autorice la liberación total del aforo del Estadio Sausalito”.