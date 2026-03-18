Ministra Duco pone en duda postulación de Chile a Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

"La situación que ha dejado la administración anterior no es fácil", argumentó la titular del Deporte.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, puso en duda la postulación de Chile para hospedar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Como contexto, en diciembre de 2025 el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que Santiago era una de las ciudades que avanzaba al “Diálogo Dirigido”, instancia previa para asignar a una sede olímpica.

En esa oportunidad, el entonces ministro del Deporte, Jaime Pizarro, expresó que la decisión “demuestra la preparación y capacidad de gestión de Chile a través de infraestructura deportiva de nivel internacional, que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 gobiernos, y que se ha podido evidenciar en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y en una serie de otros eventos como el Mundial FIFA Sub-20, el Mundial de Ciclismo Pista, la Americup y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, entre otros”.

Sin embargo, este miércoles la nueva líder del Ministerio del Deporte apuntó a una compleja situación económica.

“Estamos evaluando con todas las condiciones, toda la situación económica del país, las prioridades; o sea, la situación que ha dejado la administración anterior no es fácil“, dijo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “lo ha anunciado de manera fuerte y, dicho eso, tenemos que tomar decisiones responsables, sabiendo que para el presidente José Antonio Kast el costo de las cosas en relación al deporte no son gastos, sino que son inversión.

En esa línea, Duco afirmó que se están haciendo ajustes y que la decisión no está tomada. “Apenas se tome, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias también de una respuesta desfavorable”.

Más tarde, la ministra bromeó con la situación, señalando que se entregará “todo el apoyo posible, apoyo moral, apoyo de redes, no económico, no mentira. Porque hay una rebaja con mi querido ministro Jorge Quiroz que estamos viendo de dónde hacemos los recortes”.