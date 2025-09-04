Deportes boca juniors

DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, permanece hospitalizado en Argentina por una infección urinaria

04.09.2025

El estratega de Boca Juniors, de 69 años, permanece en un centro asistencial en Buenos Aires. Si bien su evolución es favorable, los médicos decidieron extender su internación para completar su tratamiento con antibióticos.

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se encuentra bajo observación médica en Argentina tras ser hospitalizado debido a una infección urinaria.

La noticia ha generado inquietud en el ambiente del fútbol trasandino, aunque su evolución ha sido calificada como favorable por los especialistas a cargo de su cuidado.

Russo, de 69 años, ingresó a un centro asistencial el pasado martes tras presentar síntomas que derivaron en exámenes médicos. Aunque inicialmente se esperaba que fuera dado de alta rápidamente, los médicos optaron por extender su estadía en el recinto para asegurar el éxito del tratamiento con antibióticos y prevenir cualquier tipo de complicación.

El entrenador, que dirige a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, se mantiene estable y bajo monitoreo constante.

Prudencia ante sus antecedentes médicos

La decisión de mantener al estratega internado responde, en parte, a su historial de salud. En 2011, Russo superó un cáncer de próstata, lo que llevó al equipo médico a extremar las precauciones para esta nueva afección, que se trataría de una bacteria.

A pesar de la preocupación pública, cercanos al técnico transmitieron tranquilidad, señalando que se encuentra de buen ánimo y con deseos de volver pronto a sus funciones.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación médica del entrenador. Se espera que Russo sea dado de alta durante las próximas horas, dependiendo de la evaluación de los especialistas y de que su condición continúe mejorando.

