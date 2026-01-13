Darío Osorio podría ser la venta más cara en la historia del fútbol danés: El exorbitante precio que le puso el Midtjylland

El director general del club danés, Claus Steinlein, confirmó que esperan recibir una cuantiosa suma por el chileno y reconoció que sería una decepción no concretar la operación en este mercado.

El futuro de Darío Osorio vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes europeo. El director general del FC Midtjylland, Claus Steinlein, confirmó que el club espera recibir US$30 millones por el delantero chileno, con la aspiración de convertirlo en la transferencia más cara en la historia del fútbol danés.

En entrevista con el medio especializado Tipsbladet, el directivo sostuvo que el club tiene altas expectativas con el atacante formado en Universidad de Chile y que el objetivo es cerrar la operación durante el actual mercado de pases.

“Me decepcionaría mucho si no lo logramos”

Steinlein fue directo al abordar la situación del chileno. “Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande en la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos”, afirmó.

El ejecutivo agregó que Midtjylland ya fijó un piso para negociar por Osorio: US$30 millones. “Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés en el mercado de pases de este verano”, señaló.

El atacante de 21 años llegó al club danés en 2023 y desde entonces ha tenido un crecimiento sostenido. En la última temporada disputó 91 partidos oficiales, con un registro de 21 goles y 13 asistencias, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes de la liga.

Su rendimiento despertó el interés de clubes del denominado Viejo Continente, con sondeos desde ligas mayores de Europa, según consignó la prensa especializada.

¿Cuánto le caería a la U?

Midtjylland adquirió el 85% del pase de Osorio a Universidad de Chile por US$5,2 millones. En caso de concretarse una venta por el monto pretendido, el club azul recibiría un 15% de la operación, equivalente a cerca de US$4,5 millones.