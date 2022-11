El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió al futuro de Universidad de Chile tras el duelo que dejó a los dirigidos de Sebastián Miranda fuera de Copa Chile. Esto, luego de que Unión Española se impusiera por la mínima ante los laicos en Santa Laura.

“Veníamos con harta ilusión, el equipo lo intentó y finalmente no se pudo. Unión ganó bien y nada, es una pena”, comenzó diciendo el mandamás de la concesionaria.

En ese sentido, apuntó a “cerrar de la mejor manera” la participación del club en el torneo local el próximo sábado ante Cobresal en Talcahuano para “empezar a pensar en el próximo año”.

“No fue el año que queríamos ni el que esperábamos, hay que hacer cambios y pensar en el año que viene”, puntualizó Clark.

Tras ser consultado sobre la continuidad de Miranda al mando del plantel profesional universitario, reiteró que “las evaluaciones se hacen a fin de año”. “Todavía queda, queda poco, pero queda y una vez que cerremos este año tenemos que empezar a pensar en el próximo”.

“Lo que sí claramente las cosas no anduvieron como nosotros queríamos, hay algunas cosas buenas, otras malas y hay que hacer cambios. Nosotros somos auto críticos y lo hemos dicho, este no fue el año que queríamos, los resultados no son lo que esperábamos y hay que hacer cambios porque la U no se merece estar en este lugar”, concluyó.