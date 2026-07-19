MetLife Stadium: El recinto “maldito” para Messi y la Argentina en donde perdieron dos finales

El MetLife Stadium de Nueva Jersey para Chile trae buenos recuerdos. Fue en dicho recinto donde nuestro país alzó su segunda Copa América consecutiva. Pero el recinto deportivo no trae buenos recuerdos a nuestros vecinos argentinos.

Este domingo, el equipo liderado por Lionel Messi perdió la final de la Copa del Mundo ante España por la cuenta mínima. Los trasandinos llegaban a la cita planetaria como actuales campeones vigentes y favoritos por la calidad de sus figuras. Pero nada de eso bastó para evitar la dura derrota.

Pero no es la única dolorosa derrota que Messi y los argentinos han vivido en ese recinto. La última vez que perdieron una final en el citado estadio fue en 2016 para la Copa América Centenario, donde Chile se impuso por penales a los trasandinos.

Dicho encuentro es recordado por las declaraciones de Lionel Messi, quien “renunció” a su selección: “Es increíble, pero no se me da. Es una lástima (…) se terminó para mi la selección”, declaró tras la dura derrota. Lo que al final no ocurrió y el astro argentino terminó ganando la Copa del Mundo en Qatar 2022.