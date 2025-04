Messi llena de elogios a Lamine Yamal: “Hoy ya es uno de los mejores del mundo”

El legendario jugador argentino otorgó una larga entrevista al canal de YouTube "Simplemente Fútbol". Allí, habló desde Pep Guardiola hasta su incómoda época en el PSG.

Una sincera entrevista otorgó una leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, en la que habló sobre el mundial de 2026, cómo fue su época en el Barcelona y en el PSG, y también sobre Pep Guardiola y Lamine Yamal.

El argentino fue entrevistado por Quique Wolf para el canal de YouTube Simplemente Fútbol, y en la instancia, el histórico reveló que quiso volver al Barcelona después de 2022, pero que no pudo.

“Tuve la intención de poder volver después de ganar el Mundial y estar donde siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente”. Según comentó, se convirtió en una decisión familiar y “el hecho de que ganáramos el Mundial también tuvo un gran impacto”.

“Tenía claro que no quería estar en ningún otro equipo de Europa, no quería ir a ninguno”, manifestó.

“La pulga” también se deshizo en elogios para un miembro de la Masía, Lamine Yamal: “Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo, porque ya fue campeón de Europa (2024), tiene 17 años todavía”.

También manifestó que Yamal está en un proceso de crecimiento y que “va a crecer todavía aún más como jugador, va a ir agregando cosas a su juego, como inicié yo. Él también comenzó por derecha, quizás en unos años termine jugando de otra manera también”.

“Pero no hay duda que tiene condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo”, sentenció.

No estaba cómodo en Paris

Leo confesó también que si bien su familia sí estuvo bien en Paris, mientras fue jugador del PSG, él no se sentía cómodo en el día a día ni tampoco en los entrenamientos.

“Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta”, dijo.

Ahora, en su época en el Inter de Miami en Estados Unidos, dice que lo disfruta y que no puede pedir nada más. “Quiero seguir compitiendo y ganando, eso no se me va a ir nunca, porque esa es mi esencia y porque crecí de esa manera, me gusta ganar y competir”.

¿Y Pep? El trasandino también tuvo palabras para quien fuera entrenador del Barcelona en las temporadas 2008/09 y 2011/12.

“Es de otro mundo, es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambio el fútbol. Todos querían copiarnos, de hecho, en cierto modo perjudicó el fútbol porque toda la gente intentó jugar como nuestro Barcelona”.

Puedes ver la entrevista completa acá