Messi hace historia: Juega su tercera final como titular en una Copa del Mundo

Este domingo, Lionel Messi hizo historia al convertirse en el primer futbolista en ser titular en tres finales de la Copa del Mundo, tras disputar el partido por el título ante España en Nueva Jersey.

Messi fue capitán en las finales de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que Argentina fue derrotada ante Alemania, y en Catar 2022, en la que se consagraron campeones tras vencer a Francia.

Este domingo también disputó la final de la Copa del Mundo contra los españoles en el MetLife Stadium.

De igual forma, Messi igualó a Marcos Evangelista de Morais —más conocido como Cafú— como el segundo jugador con más presencia en tres finales de la Copa del Mundo.

El deportista brasileño fue el primero, pero a diferencia del argentino, fue suplente en el Campeonato Mundial de Estados Unidos de 1994 e ingresó en el minuto 14 por la lesión de Jorginho.

Luego, Cafú jugó en la final de Francia 1998 y levantó la Copa del Mundo como capitán en Corea y Japón 2002.

Además, Messi amplió su otro récord como el futbolista con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, alcanzando los 34 encuentros.