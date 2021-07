(EFE/CNN Chile) – Una dura derrota sufrió el equipo olímpico de gimnasia femenino de Estados Unidos en Tokio 2020. Las favoritos del público para quedarse con el oro se debieron conformar con la plata ante la brillante actuación de las rusas y la marginación de su máxima estrella, Simone Biles.

El podio fue liderado por Rusia (169,58 puntos), seguido por Estados Unidos (166,096) y finalmente con Gran Bretaña en el bronce (164,096). Este es el primer oro de la delegación rusa en la categoría de gimnasia por equipos desde la desintegración de la Unión Soviética.

Pese a esto, la atención estuvo puesta en la ausencia de la histórica gimnasta, quien se abstuvo de participar de la final olímpica, lo que desencadenó una serie de rumores, ya que en las etapas previas de la competencia se la vio seria y muy distante, a diferencia de sus apariciones anteriores.

“Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema de salud. Será evaluada diariamente para determinar si tiene autorización médica para futuras competiciones”, explicaron desde la Federación Estadounidense de Gimnasia.

De esta manera, continúa en duda si la cuatro veces medallista de oro en Río 2016 participará de las otras finales individuales restantes: la de competencia general, salto, suelo y barra.

“Estoy orgullosa de las chicas”

Pese a que la atleta de 24 años no ha profundizado en su decisión, reportes aseguran que la joven habló con sus compañeras tras retirarse de la competencia: “Pueden hacer esto sin mí”.

“Estoy orgullosa de cómo las chicas dieron un paso adelante e hicieron lo que tenían que hacer“, manifestó Biles tras acabar la final.

“Se lo debo a las chicas, no tiene nada que ver conmigo“, comentó sobre la medalla y agregó que “estoy muy orgullosa de ellas”.

Consultada por lo que le dijo al resto del equipo cuando se retiró tras el ejercicio de salto, Biles indicó: “Les dije: ‘habéis hecho todo el entrenamiento, podéis hacer esto sin mí, y estará bien'”.

El peso del mundo

Sin embargo, horas antes de que atrajera la atención del mundo, Simone Biles compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde daba luces, en retrospectiva, de que no lo estaba pasando bien.

“No fue un día fácil o el mejor para mí, pero lo pasé. De verdad siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros a veces”, se desahogó.

“Sé que me lo sacó de encima y hago parecer que la presión no me afecta, pero maldita sea a veces es difícil. Los JJOO no son una broma, pero estoy feliz de que mi familia puede estar conmigo de manera virtual, ellos son todo para mí”, concluyó.