“Me ha humillado y callado la boca”: Hincha del FC Barcelona se rinde ante gol de Alexis Sánchez al cuadro Culé

El nacional, de buen partido, fue objeto de comentarios diversos por parte de la parcialidad azulgrana: algunos se rindieron ante su categoría, otros lo criticaron por celebrar el gol ante su exescuadra.

Alexis Sánchez sigue brillando en España. El jugador del Sevilla hoy fue clave para abrir el marcador, de penal, ante su exequipo, el FC Barcelona.

Un gol desde los doce pasos que abrió el marcador y que terminó con el Sevilla goleando a los culés por 4-1.

Como sea, uno de los hinchas que alabó al “niño maravilla” fue el tiktoker Roberto Rupa.

“Alexis Sánchez me ha humillado y tapado la puta boca”, comenzó diciendo.

“Cuando Alexis fichó por el Sevilla, a pesar de que lo respeto, me parecía un fichaje ridículo”, aseguró y continuó: “bueno, un mes después el Sevilla de Alexis nos ha meado en la cara, con gol de Alexis”.