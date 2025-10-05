Deportes barcelona

“Me ha humillado y callado la boca”: Hincha del FC Barcelona se rinde ante gol de Alexis Sánchez al cuadro Culé

Por CNN Chile

05.10.2025 / 21:07

{alt}

El nacional, de buen partido, fue objeto de comentarios diversos por parte de la parcialidad azulgrana: algunos se rindieron ante su categoría, otros lo criticaron por celebrar el gol ante su exescuadra.

Alexis Sánchez sigue brillando en España. El jugador del Sevilla hoy fue clave para abrir el marcador, de penal, ante su exequipo, el FC Barcelona.

Un gol desde los doce pasos que abrió el marcador y que terminó con el Sevilla goleando a los culés por 4-1.

El nacional, de buen partido, fue objeto de comentarios diversos por parte de la parcialidad azulgrana: algunos se rindieron ante su categoría, otros lo criticaron por celebrar el gol ante su exescuadra.

Como sea, uno de los hinchas que alabó al “niño maravilla” fue el tiktoker Roberto Rupa.

“Alexis Sánchez me ha humillado y tapado la puta boca”, comenzó diciendo.

“Cuando Alexis fichó por el Sevilla, a pesar de que lo respeto, me parecía un fichaje ridículo”, aseguró y continuó: “bueno, un mes después el Sevilla de Alexis nos ha meado en la cara, con gol de Alexis”.

@roberto.rupa Alexis Sánchez me ha humillado 😅 #alexissanchez #tiktokfootballacademy ♬ sonido original – Música para tus Playlist

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Empadronamiento biométrico nacional para migrantes y Consejo Nacional de Pueblos Indígenas: Jeannette Jara da a conocer sus 383 propuestas de campaña
Cierre del gobierno de EE.UU.: Cronología de lo ocurrido en el Congreso y sus efectos para los ciudadanos l Conexión Global
Diputado de Milei renuncia a su candidatura por presuntos vínculos con empresario investigado por fraude y narcotráfico
"Me ha humillado y callado la boca": Hincha del FC Barcelona se rinde ante gol de Alexis Sánchez al cuadro Culé
Cadem: Jara lidera la primera vuelta en las elecciones, pero el 40% cree que Kast será el próximo presidente
Caso Bernarda Vera: Kaiser responde a Gajardo y dice que "debe renunciar si es que quiere pronunciarse sobre este tipo de causas"