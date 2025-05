“Me encontré conmigo”: Antony le declara su amor a Pellegrini tras golazo y victoria del Betis

El brasileño marcó el tanto decisivo ante Espanyol y elogió la confianza del técnico chileno.

Real Betis consiguió una agónica victoria por 2-1 ante Espanyol en Barcelona, con un gol en los últimos minutos de Antony, quien se lució con un zurdazo al ángulo desde media distancia.

El triunfo mantiene al equipo dirigido por Manuel Pellegrini en la lucha por un cupo en la próxima Champions League.

El brasileño, que llegó cedido desde el Manchester United tras un difícil paso por la Premier League, vive un renacer futbolístico bajo la conducción del técnico chileno.

En diálogo con Movistar+, expresó su emoción por el momento que atraviesa.

¿Qué dijo?

“Estoy muy feliz por la victoria, por este golazo al final del partido. Fue muy difícil, pero ahora toca disfrutar de una victoria muy importante”, declaró.

Antony también destacó el ajuste táctico en el entretiempo: “Necesitábamos energía para estar más arriba, volvimos mejor en la segunda parte. Muy feliz por el golazo y el de Gio también. Lo más importante son los tres puntos”.

Finalmente, dedicó palabras especiales a Pellegrini, a quien considera clave en su recuperación futbolística.

“Aquí me he encontrado conmigo, eso es lo más importante. El míster me decía que hago golazos con la derecha y que me faltaba con la izquierda. Ahora le daré un abrazo porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y le agradezco la confianza”, cerró.

Mira el golazo