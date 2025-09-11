Mbappé sorprende con íntima confesión: “Ojalá tener un hijo que odie el fútbol”

El delantero del Real Madrid habló de la presión que rodea su carrera y explicó por qué no querría que un futuro hijo siguiera su camino en el deporte.

Kylian Mbappé dejó sorprendidos a sus seguidores tras ofrecer una honesta entrevista a L’Equipe, en la que habló de los desafíos que enfrenta como figura del fútbol mundial y del impacto que esto tiene en su vida personal.

El delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa reconoció que, aunque ama jugar, la exposición constante y la presión mediática le han provocado desgaste mental. “Soy fatalista sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es”, expresó.

Mbappé describió cómo, a medida que aumenta el éxito, también lo hacen las exigencias: “Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Algunas personas no ven que tu vida está cambiando, quieren mantener la imagen de ti cuando eras niño… Pero ya no eres el mismo. Tienes responsabilidades, compromisos, un trabajo, cuentas que rendir”.

En ese contexto, hizo una confesión que llamó la atención: “Ojalá tener un hijo que odie el fútbol. Jamás le recomendaría que entrase en este mundo”, dijo el atacante, dejando claro que preferiría que un futuro hijo no se involucrara en el mismo ambiente.

Aun así, el francés aclaró que no ha perdido su pasión por el deporte. “Estar cansado no significa que ya no ames lo que haces”, afirmó, destacando que sigue comprometido con su carrera, pero con una mirada más consciente sobre los costos personales de la fama.