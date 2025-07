Mayne-Nicholls recuerda fallido trato con la Garra Blanca durante el estallido: “Dijeron que dejarían jugar a Colo Colo, no al fútbol”

El exdirigente de la ANFP relató una reunión con líderes barristas durante el estallido social, en la que se buscaba asegurar la continuidad del campeonato. Tras el incumplimiento del acuerdo, asegura que decidió cortar todo vínculo: “Con estos tipos, nunca más”.

En medio de su campaña como precandidato presidencial, el exdirigente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls revivió uno de los momentos más tensos que vivió durante su paso por Colo Colo: el intento de acuerdo con la barra brava del club en plena crisis del estallido social.

¿Qué dijo Mayne-Nicholls?

Durante su entrevista en De Buena Fuente, con los periodistas Jorge “Coke” Hevia y Sebastián Molina, Mayne-Nicholls relató que durante el segundo semestre de 2019 participó en una reunión con representantes de la Intendencia, la ANFP, Carabineros y cuatro líderes de la Garra Blanca, con el objetivo de permitir que Colo Colo pudiera terminar el torneo en medio de la convulsión social que afectaba al país.

“Nos juntamos, hicimos una reunión en el estadio. Creo que fue pública además. Y ahí llegamos a un acuerdo con todos ellos: que dejaran que Colo Colo jugara, que el campeonato siguiera”, recordó.

Sin embargo, al día siguiente, un grupo de barristas se trasladó hasta el estadio de La Florida y provocó incidentes que llevaron a la suspensión definitiva del campeonato 2019.

“Estos tipos no merecen ningún espacio”

La explicación que recibió de uno de los líderes fue, según sus palabras, el punto de quiebre: “Me dijo ‘sí, pero nosotros dijimos que Colo Colo iba a poder jugar los partidos, no el fútbol’. Entonces son tipos que no merecen ningún espacio de nada, porque no son capaces de respetar su palabra”.

Tras esa experiencia, Mayne-Nicholls afirmó tajantemente: “Con estos tipos, nunca más”. Y agregó que, a su juicio, los clubes deben romper definitivamente los vínculos con sus barras para evitar que la violencia condicione el fútbol profesional.

“Yo sin ser un experto le tengo la solución a Blanco y Negro: deje de tener vínculo con su barra”, sentenció.

Mira el momento aquí