Matías Soto y Tomás Barrios le entregan el punto definitivo a Chile en la Copa Davis

Chile ganó 3-0 a Luxemburgo y obtiene un cupo para las clasificatorias a las finales de la Copa Davis.

Matías Soto (120° en dobles) y Tomás Barrios (310°) le entregaron a Chile el tercer y definitivo punto frente Luxemburgo en el Court Central Anita Lizana.

La serie llegaba al domingo con 2-0 a favor gracias a las victorias de Cristian Garin (124°) sobre Aaron Gil Garcia (1.361°) y Tomás Barrios (134°ATP) contra Alex Knaff (668°ATP).

Los nacionales se enfrentaron a la dupla compuesta por Knaff (751°) y Raphael Calzi (sin ranking) con la misión de cerrar la llave y llevar al equipo capitaneado por Nicolás Massú a las clasificatorias de la finales Copa Davis 2026.

En el primer set, los chilenos mostraron contundencia y gracias a dos quiebres se impusieron en 40 minutos por un claro 6-2.

Sin embargo, en el segundo set la dupla de Luxemburgo levantó su juego y con una ruptura en el séptimo juego inclinaron la balanza con un 6-4.

En el tercer y definitivo set, Soto y Barrios lograron rápidamente un quiebre en el segundo juego, ventaja que mantuvieron hasta final para superar 6-3 a dúo de Luxemburgo y así quedarse con el juego, partido y la serie.