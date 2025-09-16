Martina Weil se jugará el pase a la final del Mundial de Atletismo de Tokio: ¿A qué hora compite?

La chilena clasificó a la semifinal con un tiempo de 50,61 segundos.

Este martes Martina Weil correrá para lograr un cupo en la final del Mundial de Atletismo de Tokio.

El sábado pasado, la chilena clasificó en el segundo lugar a las semifinales con un tiempo de 50,61 segundos en el heat 3 de los 400 metros planos.

Y esta jornada buscará pasar a la final de la competencia. La carrera comenzará a partir de las 9:00 horas, aunque Weil lo hará cerca de las 9:20, ya que correrá en la última tanda.

La atleta buscará un logro inédito para el deporte nacional y se medirá ante grandes deportistas.

“Esta es la primera vez que paso a una semifinal y venía con muchas ganas, pero no es el objetivo principal. El objetivo es meterme a esa final“, declaró tras la competencia a Panam Sports.