Martina Weil y la polémica que marcó su carrera: “Perdí mi lugar seguro en el atletismo”

La velocista chilena recordó el conflicto de la posta 4x400 en Santiago 2023 y cómo el episodio afectó su vida personal y profesional, incluso en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Martina Weil vive un gran momento deportivo, con récords nacionales en 200 y 400 metros planos en 2025 y la mira puesta en el Mundial de Tokio. Sin embargo, a casi dos años de la polémica en la posta 4×400 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la atleta volvió a referirse a cómo ese episodio marcó su trayectoria.

El conflicto surgió cuando Berdine Castillo y Poulette Cardoch fueron reemplazadas por Fernanda Mackenna y Violeta Arnaíz antes de la prueba, decisión tomada por el entrenador Marcelo Gajardo. Las deportistas marginadas acusaron maltratos y presiones por parte de Ximena Restrepo, madre de Weil, lo que desató un juicio donde el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo absolvió a los involucrados.

“Fue penca, muy fome. La gente decidió interpretar las cosas como se les dio la gana, y eso fue lo penca. Pero me sirvió para darme cuenta rápidamente de quiénes eran las personas que iban a estar a mi lado cuando las cosas fueran mal”, dijo Weil en entrevista con Revista Ya.

La atleta confesó que tras la controversia perdió motivación y evitó regresar a Chile. “Me quería meter en un hoyo y no salir nunca más. Todo el año pasado tenía cero ganas de abrir Instagram, publicar fotos, nada”, recordó.

Incluso, afirmó que la situación afectó su desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Al terminar, me estaban esperando y no hablé con ningún periodista, porque solo habían hablado mal de mi mamá y de mí. Es difícil no tomárselo personal cuando escriben de ti”, explicó.

“El atletismo era mi lugar seguro, donde hice amigos, armé otra familia y sentí que me habían apuñalado por la espalda. Perdí mi lugar seguro. Cambió mi relación con el deporte”, concluyó.