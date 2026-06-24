Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Marruecos y Haití se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El elenco marroquí llega a este compromiso con opciones de asegurar su clasificación a la siguiente ronda e incluso pelear por el liderato de la zona.

Haití, en tanto, buscará cerrar de mejor manera su participación en la fase de grupos, luego de caer en sus dos primeros partidos del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Marruecos vs. Haití?

El partido entre Marruecos y Haití se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 18:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Atlanta Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO y Paramount+.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Marruecos vs. Haití.

Marruecos vs. Haití. Fecha: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Grupo: C.

C. Estadio: Atlanta Stadium.

Atlanta Stadium. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

En paralelo a este encuentro, Escocia enfrentará a Brasil, también por la última fecha del Grupo C.