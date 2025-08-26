Marcelo Díaz y el fallo de la Conmebol tras incidentes con Independiente: “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo”

El volante de Universidad de Chile sostuvo que el plantel mantiene la cautela ante la resolución del organismo sudamericano tras los graves incidentes en Avellaneda y recalcó que la prioridad es enfocarse en el Superclásico.

Universidad de Chile sigue a la espera del fallo de la Conmebol por los incidentes ocurridos en el partido de vuelta frente a Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Mientras los dirigentes realizan sus descargos ante el organismo, el mediocampista Marcelo Díaz entregó la postura del plantel.

“Nosotros igual lo hablamos, pero muy rápido porque sabemos y entendemos que nuestros dirigentes y abogados están haciendo su trabajo y están haciendo los descargos necesarios. A nosotros nos han dado la tranquilidad que nos enfoquemos en el fútbol, así que lo que suceda en la Conmebol se sabrá en los próximos días”, señaló el jugador en conferencia de prensa en el CDA.

Díaz fue enfático en descartar cualquier confianza previa a la decisión final: “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Yo en lo personal prefiero pensar que se va a decidir en la Conmebol y lo que sea va a estar bien, para eso tenemos a nuestra gente que está peleando. Yo prefiero no hacerme ninguna ilusión al respecto”.

Visión deportiva del mediocampista

El bicampeón de América recordó que en la cancha la U estaba logrando la clasificación, aunque evita especular sobre lo que pueda resolver la Conmebol. “Si vamos a la parte deportiva, nosotros estábamos clasificando, pero a mí me resulta muy complicado hacer un análisis de la Conmebol de lo que pensarán ellos puertas adentro. La respuesta deportiva que estábamos dando era que la clasificatoria era nuestra porque así lo decía el resultado, pero eso podría decir”, sentenció.

Las declaraciones de Díaz reflejan la cautela del plantel azul, que mantiene la confianza en el trabajo dirigencial mientras concentra sus energías en el próximo Superclásico ante Colo Colo, sin perder de vista la definición que marcará su futuro internacional en la Copa Sudamericana.