Marcelo Bielsa explica su frase más polémica en Uruguay: “Soy tóxico; relacionarse conmigo empeora al otro”

El técnico argentino confirmó su continuidad en la Celeste y profundizó en una reflexión personal sobre el miedo, la autoexigencia y el impacto de su carácter en su entorno profesional.

Marcelo Bielsa atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que asumió en Uruguay. A los conflictos extrafutbolísticos de los últimos años se sumó la contundente derrota por 5-1 ante Estados Unidos, resultado que generó cuestionamientos en Montevideo y abrió dudas sobre su continuidad al mando de la selección charrúa.

El rosarino despejó ese escenario en una extensa conferencia de prensa en la que ratificó que seguirá al frente de la Celeste. Fiel a su estilo, también aprovechó el espacio para desarrollar una reflexión personal que rápidamente se volvió viral. “Yo siempre digo una palabra: soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos, tipos que sólo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada”, expresó.

El técnico explicó que esa autopercepción surge del miedo y de la obsesión que caracteriza su método de trabajo. “Todo eso lo vivo como un karma. ¿Saben en qué está basada esa conducta? En el miedo. Porque uno no disfruta por ganar; teme perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria”, señaló.

Bielsa comentó que esa dinámica afecta a muchos entrenadores, aunque mencionó excepciones entre figuras históricas. “Hay grandes irresponsables que hay que aplaudir. Si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti, vivían todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo”, afirmó.

En cuanto al presente de Uruguay, el entrenador reconoció que la derrota ante Estados Unidos generó preocupación y dejó efectos difíciles de manejar. “Nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta. Tengo que afrontar lo que generó esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”, dijo.