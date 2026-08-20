Pellegrini descarta acuerdo para dirigir a La Roja: “No tiene ningún grado de veracidad”

El entrenador chileno Manuel Pellegrini descartó este jueves que exista un acuerdo para convertirse en el próximo técnico de La Roja y aseguró que actualmente no mantiene ningún compromiso con la dirigencia del fútbol chileno.
En conferencia de prensa previa al inicio de la temporada del Real Betis, el “Ingeniero” fue consultado por las versiones que durante las últimas semanas lo situaron nuevamente como principal candidato para asumir la Selección Chilena.
“No sé de dónde salió esa noticia, pero no tiene ningún grado de veracidad”, respondió Pellegrini.
El técnico también recordó que durante los próximos meses se desarrollará un proceso electoral dentro del fútbol chileno antes de que pueda definirse el futuro de la banca de la selección.
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