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¿Mal perdedor? La violenta reacción de Leandro Paredes contra jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026

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España logró su segunda Copa Mundial de Fútbol. En un partido emocionante, los europeos vencieron a Argentina y alzaron su segundo trofeo planetario.

Pero uno de los momentos estuvo marcado por el jugador trasandino, Leandro Paredes, quien, tras el pitazo final, agredió a un par de jugadores de España, lanzándoles manotazos y agarrándolos del cuello.

De hecho, Lionel Scaloni y otros jugadores debieron separar a Paredes, quien parecía estar fuera de sus casillas.

 

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