¿Mal perdedor? La violenta reacción de Leandro Paredes contra jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026

España logró su segunda Copa Mundial de Fútbol. En un partido emocionante, los europeos vencieron a Argentina y alzaron su segundo trofeo planetario.

Pero uno de los momentos estuvo marcado por el jugador trasandino, Leandro Paredes, quien, tras el pitazo final, agredió a un par de jugadores de España, lanzándoles manotazos y agarrándolos del cuello.

De hecho, Lionel Scaloni y otros jugadores debieron separar a Paredes, quien parecía estar fuera de sus casillas.

🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina.

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