Luto en Sudamérica y en Universidad de Chile: Muere Miguel Ángel Russo, entrenador actual de Boca Juniors

Hoy el fútbol llora. Hace instantes, medios trasandinos confirmaron la muerte del actual entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

El histórico entrenador, recordado por la campaña de 1996 con Universidad de Chile, donde disputó semifinales de Copa Libertadores, falleció a la edad de 69 años.

El entrenador del club trasandino enfrentaba un cáncer de próstata, condición que se complicó durante los últimos días y que lo llevó a permanecer en reposo en su casa.

Días antes, Boca había informado, mediante un comunicado, que Russo se encontraba “cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

En Chile era muy recordado y querido por hinchas del cuadro azul debido a la campaña que protagonizó en 1996.

Dentro del palmarés como entrenador de Russo, están una Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007.