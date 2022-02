El mediocampista nacional Luis Felipe Gallegos fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, en su regreso al club donde se formó y que defendió anteriormente de 2009 a 2012.

La última incorporación azul para la temporada llega procedente desde Grecia, donde defendió a OFI Creta. Además, defendió en el extranjero las camisetas de Unión Berlín, Recreativo de Huelva, Necaxa y Atlético San Luis.

En el CDA, el jugador de 30 años declaró que “soy hincha del Club, siempre lo he dicho, formado en casa desde los 13 años. No lo pensé dos veces cuando se me dio la noticia de poder regresar. Estoy muy bien físicamente, en la plenitud de mi carrera”.

“Vengo a aportar dentro del camarín mi experiencia. Dentro del campo el sacrificio físico, el orden táctico. También ayudar a los más jóvenes a que le tomen el peso en la institución que están”, agregó.

Además, el volante que firmó contrato por tres temporadas dijo que “estoy agradecido de la ‘U’ porque me formó como jugador y me abrió las puertas para jugar en el extranjero”.

Gallegos apuntó estar también al tanto del presente del elenco colegial. “En esta nueva etapa he visto todos los partidos, muy pendiente de los resultados y del funcionamiento del equipo. Voy a estar disposición del técnico siempre que lleguen los papeles. Tengo muchas ganas de debutar“, indicó.

Para terminar, el gerente deportivo de Azul Azul, Luis Roggiero, se refirió al cierre de las contrataciones. “Estoy bastante satisfecho. Hemos podido incorporar a esos jugadores que se ajustan a los perfiles que hemos pactado. Ahora con optimismo que el día a día vaya dando forma a este equipo”, señaló.