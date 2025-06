“Xana estará conmigo siempre”: Luis Enrique se acuerda de su hija tras ganar la Champions League con el PSG

El DT del PSG dedicó su reciente triunfo en la Liga de Campeones a la memoria de su hija Xana, fallecida en 2019, destacando que siempre estará presente en su vida.

(CNN) — Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, recordó este sábado a su hija Xana, fallecida en 2019 con 6 años, y tras ganar la Liga de Campeones al Inter en la final (5-0), dijo que estará con él “siempre”.

“Xana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. Con mi familia, que están todos allí, con mis hermanos, hijos y mujer. No es momento para estar tristes y emocionarse. Xana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

También habló sobre Kylian Mbappé, a quien dirigió la temporada pasada y que se marchó en verano al Real Madrid.

“Nos hubiera encantado tener a Kylian Mbappé, que es una maravilla de jugador y de persona. Su decisión fue otra que respetamos. A partir de ahí, el trabajo del entrenador. Tienes que motivar a tus jugadores y hacerles creer que es posible. ¿Me gusta mucho esta película? Claro, soy uno de los responsables de hacer este equipo”, señaló.

“Pero me gusta mucho porque creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas que están en función del equipo. Eso es muy importante para mí. Y no al revés, en el otro sentido. Y eso no es muy fácil en el mundo del fútbol. Ahora a pensar en el mundialito, pensar en la próxima temporada y en reforzarnos”, agregó.

Por último, tuvo palabras para Ousmané Dembélé: “Lo que quiero ser es cada día mejor entrenador. Dembélé siempre ha sido un fenómeno. Pero ahí que ir ahondando para conseguir su mejor versión. Pero es un líder desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un nueve de Europa que presione al portero y a Acerbi de esa manera. Cuando uno presiona así siendo un líder, el resto le sigue”, culminó.