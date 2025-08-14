Luis Enrique realiza durísima autocrítica tras caer por penales ante el Tottenham en la Supercopa de Europa

Pese a la remontada y el título frente al Tottenham, el técnico español cuestionó el estado físico y técnico de su plantel, y valoró el carácter del joven arquero Lucas Chevalier, fichado para reemplazar a Donnarumma.

El PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras imponerse por 4-3 en penales al Tottenham, luego de igualar 2-2 en un partido que parecía perdido. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, remontaron gracias a los goles de Lee Kang-in (85’) y Gonçalo Ramos (90+4’).

Sin embargo, el entrenador español no quedó del todo satisfecho. “Para ser honesto, ellos están en forma y nosotros no. Esa es la realidad. El adversario jugó un muy buen partido, hizo dos goles y mereció ganar. Nosotros sin entrenar, porque hemos hecho apenas 5 o 6 entrenamientos y se notó que no tenemos el ritmo ni hábito de entrenar. Hoy hemos tenido mucha suerte… Hicimos dos goles en diez minutos un poco por lo impredecible que es el fútbol”, señaló.

El DT agregó que espera “aún más” de sus jugadores: “Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final del partido. No sé si es justo, pero esto es el fútbol y estamos contentos por nuestros aficionados. Y debemos mejorar”.

También analizó las diferencias que vio en el campo: “Fue muy extraño. Es normal que haya habido esa diferencia entre Tottenham y nosotros, porque se necesita no solo condición física, sino también técnica. Hoy se pudo ver a jugadores con falta de técnica. Los jugadores que ingresaron desde el banco fueron decisivos: Lee Kang-in, Gonçalo, Ibe (Ibrahim Mbaye), Fabian (Ruiz). Estoy satisfecho con su rendimiento”.

Además, dedicó palabras a su nuevo portero, Lucas Chevalier, quien llegó para reemplazar a Gianluigi Donnarumma. “Estoy muy contento por cómo terminó el partido, era importante para él. Estoy muy feliz por su actuación. Es difícil el primer partido, pero Lucas mostró carácter y personalidad para ser jugador del PSG”, destacó, sin referirse directamente a Donnarumma, con quien su relación estaría quebrada.