Se cumplen 12 años del día en que Civelli terminó como arquero de la U contra Lanús por Sudamericana: “Fueron minutos eternos”

Un 18 de septiembre de 2013, los azules fueron goleados por Lanús, pero el recuerdo quedó marcado por la expulsión de Johnny Herrera que obligó al volante argentino a ponerse bajo los tres palos.

Universidad de Chile buscaba reeditar en 2013 lo conseguido dos años antes, cuando levantó la Copa Sudamericana. Sin embargo, la campaña quedó en la ronda de 16 tras la eliminación a manos de Lanús, que se impuso por 4-0 en la ida disputada en Argentina.

¿Cómo llegamos a esto?

El partido tuvo un episodio que con el tiempo se volvió anécdota: a los 81 minutos, con el 4-0 ya servido, Johnny Herrera fue expulsado cuando la U ya había realizado los tres cambios disponibles, luego de una patada karateka que dio la vuelta al mundo.

La responsabilidad de custodiar el arco recayó entonces en Luciano Civelli, mediocampista argentino que había ingresado minutos antes.

En una entrevista concedida en 2023 a Diario AS, Civelli recordó cómo se gestó aquella escena: “Un día antes del partido hicimos el picado y yo siempre elegía ir al arco. Le saqué un mano a mano al Pato Rubio en el predio de Lanús y eso le quedó grabado al ayudante del Fantasma Figueroa”.

El volante relató que incluso otro compañero se ofreció: “Cuando expulsaron a Johnny se me pasó por la cabeza, pero Isaac Díaz me dijo ‘flaco, quédate arriba, estoy muerto’. Se me cruzó ir al arco, pero él me había dicho que se iba a poner. Entonces el árbitro dice ‘me dicen que el 11 vaya al arco’ y fui. Me puse los guantes, armé la barrera y atajé un tiro libre”.

Aunque no recibió goles en los 10 minutos que estuvo en portería, la U ya estaba sentenciada en la serie. Una semana más tarde, los azules ganaron 1-0 con tanto de Charles Aránguiz, pero el resultado global favoreció a Lanús.

Con humor, Civelli resumió la experiencia: “Fueron diez minutos que se me hicieron dos horas. La Nación dijo que atajé mejor que Johnny y yo siempre digo que jugué de arquero en una Copa Sudamericana. Un lindo recuerdo, más allá de la eliminación”.

Hoy, 12 años después, la anécdota vuelve a cobrar fuerza, justo cuando la U se encuentra en cuartos de final de la Sudamericana. Si los dirigidos por Gustavo Álvarez logran superar este jueves a Alianza Lima en Coquimbo, el destino podría cruzarlos nuevamente con Lanús, reedición de la llave de 2013.