El luchador Yasmani Acosta recibe el Premio Nacional del Deporte

Acosta ha sumado importantes logros durante su carrera como luchador grecorromano, los que lo han posicionado como un referente del deporte nacional.

El presidente Gabriel Boric hizo entrega del Premio Nacional del Deporte 2024 al luchador Yasmani Acosta.

El deportista de origen cubano y nacionalizado chileno obtuvo una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Y durante su carrera ha sumado importantes logros que lo han posicionado como un referente del deporte nacional.

¿Quiénes eligen el Premio Nacional del Deporte? Una mesa técnica compuesta por:

Ministro del Deporte, Jaime Pizarro

Director nacional del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro

Senador Sebastián Keitel

Diputado Roberto Arroyo

Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz

El Premio Nacional corresponde a “un galardón que se otorga anualmente por el Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas chilenos, tanto convencionales como paralímpicos, que en el año calendario anterior se hayan distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país”.

Con la entrega del Premio Nacional del Deporte se otorgan dos galardones: un Diploma de Distinción Deportiva, que es firmado por el presidente de la República, el ministro del Deporte y el director del IND; y una suma única en dinero de 245 UTM, es decir, $17.037.790.

Logros deportivos de Yasmani Acosta

Medallista de Plata en los Juegos Olímpicos Paris 2024

Campeón Panamericano Específico 2024

Medallista de Plata en los Juegos Olímpicos París 2024

Campeón Panamericano Específico 2024

Medallista de Bronce en el Mundial de Lucha 2017

Medallista de Bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Lima 2019

Medallista de oro en los Juegos Suramericanos 2018 y 2022

Medallista de oro en Sudamericano Específico 2017, 2019 y 2020

Ocho veces medallista en Grand Prix Internacionales de Lucha