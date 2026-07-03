Los Cóndores se preparan para la Nations Cup 2026: “Nuestro objetivo es cambiar el rugby de Chile para siempre”

Qué linda preparación que se está teniendo, tomando en cuenta lo que se viene. La Nations Cup, nada menos que en el Estadio Nacional. “Es un torneo nuevo, ponen en disputa a los equipos del sur contra los equipos del norte y nos sirve mucho para prepararnos para nuestros desafíos del próximo año. Feliz y con ganas de que empiece”, comentó Alfonso Escobar, jugador de los Cóndores.

Este calendario muestra el primer partido de Chile ante Rumania. “Últimamente nos hemos enfrentado dos veces con Rumania. Una vez allá, hace dos años nos tocó perder, pero el año pasado se dio vuelta esa historia. Jugamos con Rumania en el Estadio Nacional también y logramos una bastante buena victoria que esperamos repetir este año”, detalló Nicolás Garafulic, jugador de los Cóndores.

Se han ido acostumbrando ya al Estadio Nacional. Lo que hace unos años fue todo un hito, finalmente ahora termina siendo un abrazo general a ese lugar. Hay otros partidos también en lugares destacados dentro de nuestro país. Esta copa no solamente tendrá enfrentamientos de los Cóndores, también de otros rivales. Qué bonito cómo se abren diversos establecimientos, muchas veces utilizados solo por el fútbol, para los Cóndores.

“Creo que uno de nuestros objetivos es tratar de que el rugby crezca en todo Chile. Poder jugar en La Serena, poder jugar en Viña, poder jugar en el Estadio Nacional y que vaya toda la gente que pueda ir, nos ayuda tanto a nosotros para seguir creciendo y que nos sigan apoyando, como para que la gente que quiera ir a ver vaya y pueda disfrutar”, profundizó Escobar.

Además a precios realmente populares. Una premisa que muchas veces en el deporte no se cumple. Ahora, gracias a sus auspiciadores, gracias al trabajo de la federación también y el apoyo del gobierno, son entradas realmente populares. “Es algo que hemos ido buscando hace tiempo. Mientras más gente en el estadio, mejor. Con esos precios esperamos los resultados de números que buscamos”, agregó Garafulic.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster. Ya tienen el panorama absolutamente armado. No solamente en el Estadio Nacional, sino también en el Estadio Sausalito y en La Portada, a partir de este 4 de julio en un campeonato que se juega en dos ventanas. “Tenemos tres partidos ahora en julio y después tenemos tres partidos en noviembre contra también equipos del hemisferio del norte, pero se juega allá. Ahí nos toca jugar de visita”, explicó el titular de la selección.

Rumbo a Australia 2027

Un año este, el 2026, donde se viene consolidando un trabajo que ya lleva bastante tiempo. Hay metas importantes más allá de la Nations Cup. “Obviamente siempre uno apunta hacia lo que es Australia, lo que es el Mundial. Somos conscientes de que estos partidos son la mejor forma de prepararlo para llegar al mejor nivel. Tenemos partidos con equipos como Georgia, un Hong Kong que nos va a tocar en el Mundial también, que es un partido clave para ganar. Ser conscientes de la oportunidad que estamos teniendo y tomarla, porque desaprovechar este tipo de oportunidades te puede jugar en contra a la hora de querer rendir allá en los partidos importantes”, sostuvo Garafulic.

Este equipo se ha acostumbrado a hacer historia para el deporte chileno. “Nuestro objetivo es cambiar el rugby de Chile para siempre. Sabemos que clasificar a un Mundial y clasificar a un segundo Mundial no basta, sino que tenemos que generar una estructura, una cultura de trabajo que perdure en el tiempo, cuando los jugadores que vivieron todo este proceso ya no estén, se mantenga. Ese es el objetivo grande y para eso hay que seguir trabajando, seguir metiéndole duro a los partidos, a los entrenamientos y seguir creciendo”, aseveró Escobar.

La familia del rugby en nuestro país durante muchos años fue muy cerrada, muy pequeña, muy pasional. Eso ha cambiado en los últimos años y se evidencia en la masificación. “Nos ha tocado vivirlo en primera persona. Ha cambiado la forma de cómo los niños ven el rugby, cómo el profesionalismo es algo a lo que sí se puede aspirar hoy en día. Nos ha tocado jugar en distintas partes que llegan niños en multitudes a pedirte autógrafos, algo que es completamente nuevo para nosotros. Ver todo eso genera la consciencia de que está creciendo el rugby, hay nuevos clubes, se está masificando”, enfatizó el back del equipo nacional.

Para lograr la meta de la Copa del Mundo, Escobar destacó que “el objetivo grande siempre va a ser el Mundial. Ya sea años anteriores que el objetivo era clasificar al Mundial, este año llegar al Mundial lo mejor posible. Para eso necesitamos que los partidos y los objetivos chicos se vayan cumpliendo, desarrollar un plantel profundo y desarrollar el sistema de juego y nuestra forma de plantarnos dentro de la cancha que queremos en un año y un par de meses más hacer en Australia”.

Lo decían, una competencia sana. Ha crecido la cantidad de nombres presentes, pero sigue esa mente de que sea un trabajo en equipo. “Todos queremos estar adentro de la cancha y cuando pasa eso, competimos y se da que todos mejoramos. Ya sea que nos toque jugar o nos toque estar afuera, pero estamos todos mejorando. Por suerte este año además de muchos partidos de Cóndores, también hay partidos de Chile XV donde todos esos jugadores que quizás no pudieron jugar van a tener su oportunidad”, concluyó.