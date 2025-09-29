Los Cóndores alcanzan histórica posición en el ranking mundial tras derrotar a Samoa

Los seleccionados nacionales de rugby vencieron a Samoa y clasificaron al Mundial de Australia 2027. Con ello, subieron tres puestos en el ranking mundial.

Tras la contundente victoria ante Samoa, Los Cóndores alcanzaron un histórico lugar en el ranking mundial de World Rugby.

Los seleccionados de rugby chileno subieron tres puestos, pasando del número 20 a 17 a nivel mundial, siendo esta la mejor ubicación en su historia.

Con ello, Chile superó a Uruguay y quedó como segundo mejor país sudamericano del mundo, solo por detrás de Argentina, que se ubica en el sexto lugar.

Samoa, por su parte, pasó del 15° al 16° en el listado.

¡QUÉ LINDO! 😍📈 Los Cóndores lograron el movimiento más destacado en el ranking mundial de rugby, luego de superar a Samoa 🇼🇸 y ascender tres lugares hasta el puesto Nº 17 del mundo, la mejor ubicación de su historia 🤯. 📸 @RugbyPass_ES #VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/9yaO1hkD1M — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 29, 2025

La modificación del ranking de Los Cóndores toma relevancia de cara al Mundial de Australia 2027, donde participarán 24 países y habrá seis grupos de cuatro equipos.

Y es que previo al sorteo, los equipos se dividen en cuatro bombos considerando su ubicación en el ranking: de 1 al 6, del 7 al 12, del 13 al 18 y del 19 al 24.

En ese sentido, los chilenos estarían en el bombo tres.