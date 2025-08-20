Deportes cristián garín

Lluvia obliga a suspender el duelo de Cristian Garin en la qualy del US Open: 4-3 y saque para Trungelliti

El chileno por delante en el primer set cuando la organización detuvo el partido por mal clima en Nueva York. La reanudación no ocurrirá antes de las 14:00 horas en Chile.

La lluvia interrumpió el partido de Cristian Garin (127°) frente al argentino Marco Trungelliti (183°) por la segunda ronda de la qualy del US Open.

El encuentro se detuvo en el primer set con ventaja de 4-3 para el chileno y con el servicio en poder del trasandino, después de un quiebre por lado que mantuvo la manga abierta.

La organización señaló que la reanudación no ocurrirá antes de las 14:00 horas de Chile, a la espera de la mejora de las condiciones y el secado de la cancha en Nueva York.

