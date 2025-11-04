Deportes champions league

Liverpool vs. Real Madrid: Horario, formaciones y dónde ver el duelo por la Champions League

Por CNN Chile

04.11.2025 / 08:33

Liverpool y Real Madrid se enfrentarán este martes 4 de noviembre en Anfield por la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El martes 4 de noviembre, el Liverpool recibirá al Real Madrid en el estadio Anfield, en uno de los encuentros más esperados de la UEFA Champions League 2025-2026.

El conjunto inglés, dirigido por Arne Slot, llega con la motivación de haber vencido 2-0 al Aston Villa en la Premier League, resultado que le permitió cortar una racha negativa de derrotas consecutivas. En Champions, su última presentación fue una contundente goleada 5-1 sobre Eintracht Frankfurt.

El equipo blanco, en tanto, atraviesa un momento sólido. Los dirigidos por Xabi Alonso vienen de golear 4-0 a Valencia en la Liga de España y mantienen el liderato del torneo. En el certamen continental, superaron 1-0 a Juventus en su partido anterior.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue el 27 de noviembre de 2024, también en Anfield, con victoria 2-0 para Liverpool gracias a los goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo.

¿A qué hora y por dónde ver el Liverpool vs. Real Madrid?

  • Fecha: martes 4 de noviembre de 2025
  • Hora: 17:00 (Chile, Argentina y Uruguay) / 15:00 (Colombia, Perú y Ecuador)
  • Estadio: Anfield, Liverpool
  • Transmisión: Disney+ Premium (Sudamérica)

