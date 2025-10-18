Deportes campeonato nacional

Limache vs Cobresal: ¿A qué hora y por dónde ver el partido en vivo?

Por CNN Chile

18.10.2025 / 15:17

El "tomate mecánico" recibirá esta jornada a "los mineros".

La fecha 24 del Campeonato Nacional de Primera División trae un nuevo partido.

Se trata de Deportes Limache vs Cobresal, que se medirán este sábado 18 de octubre.

Hasta la fecha, los limachinos marchan en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con 18 puntos. Por el otro lado, “los mineros” se ubican en el séptimo lugar con 38 unidades.

El último encuentro entre ambos equipos se jugó en abril en el Estadio El Cobre, donde los nortinos ganaron por 3-1.

Limache vs Cobresal se jugará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

Será transmitido por TNT Sports en todas sus plataformas.

