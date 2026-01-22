“Liga de Primera Mercado Libre”: El fútbol chileno tiene nuevo nombre para 2026

La ANFP y TNT Sports llegaron a un acuerdo para que la empresa de comercio electrónico sea el nuevo sponsor del torneo nacional.

La ANFP y TNT Sports llegaron a acuerdo con Mercado Libre para que la empresa de comercio electrónico sea el nuevo Naming Sponsor de los torneos 2026 y 2027 del fútbol chileno.

De esa manera, el nuevo nombre a partir de este año será Liga de Primera Mercado Libre 2026.

Este año, los 16 equipos de la primera división se enfrentarán para obtener el “huemul de plata”, la copa que es entregada por la ANFP al campeón del campeonato.

“Estamos seguros que en esta nueva unión de fuerzas, en la que también participamos junto a TNT Sports, podremos llevar nuestra Liga de Primera a todos los rincones de nuestro país, para conectar el deporte más lindo del mundo con las niñas y niños, las familias y todos los hinchas de Chile y Latinoamérica”, manifestó Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Por su parte, Catalina Gerstle, gerente de Marketing de Mercado Libre, comentó que los partidos de 2025 tuvieron “una audiencia de más de 6 millones de espectadores en las pantallas de TNT Sports. Apoyar el fútbol chileno va de la mano con la estrategia regional de Mercado Libre de estar presente en los grandes eventos deportivos de Latinoamérica”.

En los últimos años, Mercado Libre ha patrocinado a distintos deportistas y competencias.

Entre ellos se encuentra el equipo BWT Alpine Formula One Team, del piloto de la Fórmula Uno Franco Colapinto; a las competiciones de clubes Conmebol Libertadores, Conmebol Libertadores Femenina, Conmebol Sudamericana y Conmebol Recopa; y al tenista brasileño João Fonseca.

Además, hace poco cerró un acuerdo con la Liga Profesional de Fútbol de Argentina para 2026 y 2027.