Ley de Sociedades Anónimas: Pablo Milad descarta “campaña del terror”

El presidente de la ANFP respondió a la acusación del senador Matías Walker en la que apuntaba al ente del fútbol chileno de una "campaña del terror" sobre la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, respondió a las criticas del senador de Demócratas, Matías Walker, en el marco de la discusión de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

En concreto, para el pasado martes 27 de enero -último día de sesión legislativa de enero- estaba planificada la votación de la reforma a la ley en el Senado. Sin embargo, esto no ocurrió y la tramitación se postergó para la primera semana de marzo.

En esa línea, Walker señaló que “no hubo voluntad” de llevar a cabo la votación.

“Vamos a aprovechar estas semanas de seguir aclarando muchas dudas, pero más que dudas, una suerte de campaña del terror que ha hecho, como lobby, la ANFP en contra del proyecto, pretendiendo sumar a otros deportes que lejos de perjudicar el proyecto los favorece, porque la iniciativa busca mejorar la profesionalización y transparencia del deporte”, dijo.

Lamentablemente no hubo voluntad de votar hoy la reforma a las SADP, pero tenemos el compromiso del Presidente del @Senado_Chile que esté en 1er lugar en marzo. Rechazamos el lobby de la ANFP, que ha intentado confundir a otras federaciones, que sí han sido escuchadas, y a… pic.twitter.com/BTWVgkKbIR — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) January 27, 2026

Ante esta acusación, el timonel de la ANFP respondió al parlamentario: “Nosotros estamos a favor de la Ley de Sociedad Anónima (…) no estamos en contra ni haciendo campaña del terror“.

Asimismo, sostuvo que “hay algunos aspectos que no han considerado“, por lo que se reunirá la próxima semana con el senador.

Milad añadió que “no han considerado posibles problemas a futuro que se van a tener en la constitución de una sociedad anónima de la ANFP, como la participación de propiedad que se puede tener con los clubes que ascienden y descienden y también los que salen de la ANFP”.

De igual manera, detalló los puntos de la ley en los que la ANFP está de acuerdo con el proyecto: “Estamos de acuerdo con una modernización, que los representantes no sean dueños, que no haya multipropiedad y que todas las compras de los clubes pasen por la Unidad De Analisis Financiero (UAF)”.