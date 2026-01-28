Deportes ley de sociedades anónimas

Ley de Sociedades Anónimas: Pablo Milad descarta “campaña del terror”

Por Miguel Buksdorf

28.01.2026 / 15:24

{alt}

El presidente de la ANFP respondió a la acusación del senador Matías Walker en la que apuntaba al ente del fútbol chileno de una "campaña del terror" sobre la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, respondió a las criticas del senador de Demócratas, Matías Walker, en el marco de la discusión de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP).

En concreto, para el pasado martes 27 de enero -último día de sesión legislativa de enero- estaba planificada la votación de la reforma a la ley en el Senado. Sin embargo, esto no ocurrió y la tramitación se postergó para la primera semana de marzo.

En esa línea, Walker señaló que “no hubo voluntad” de llevar a cabo la votación.

“Vamos a aprovechar estas semanas de seguir aclarando muchas dudas, pero más que dudas, una suerte de campaña del terror que ha hecho, como lobby, la ANFP en contra del proyecto, pretendiendo sumar a otros deportes que lejos de perjudicar el proyecto los favorece, porque la iniciativa busca mejorar la profesionalización y transparencia del deporte”, dijo.

Ante esta acusación, el timonel de la ANFP respondió al parlamentario: “Nosotros estamos a favor de la Ley de Sociedad Anónima (…) no estamos en contra ni haciendo campaña del terror“.

Asimismo, sostuvo que “hay algunos aspectos que no han considerado“, por lo que se reunirá la próxima semana con el senador.

Milad añadió que “no han considerado posibles problemas a futuro que se van a tener en la constitución de una sociedad anónima de la ANFP, como la participación de propiedad que se puede tener con los clubes que ascienden y descienden y también los que salen de la ANFP”.

De igual manera, detalló los puntos de la ley en los que la ANFP está de acuerdo con el proyecto: “Estamos de acuerdo con una modernización, que los representantes no sean dueños, que no haya multipropiedad y que todas las compras de los clubes pasen por la Unidad De Analisis Financiero (UAF)”.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Cámara despacha a ley proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado: Estas son las principales claves
Tiempo en Chile: Altas temperaturas y mucho sol marcan el clima del jueves
Partidos de infarto: Así se definirá la Fase de Liga de la Champions League
Presidente Paz ofrece a Chile los “puertos ” de Bolivia para que se conecte con Brasil
“No será un desafío fácil”: Pablo Longueira confirma su regreso a la UDI
Nueva era demográfica: Proyectan que desde 2028 habrá más muertes que nacimientos en Chile