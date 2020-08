VIDEO RELACIONADO – Material inédito muestra cómo jugaba Jorge Valdivia a los 10 años (01:25)

Valeria Pérez, ex pareja del jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, reveló nuevos detalles de los maltratos que recibió por parte del futbolista, quien ya fue denunciado ante la Justicia.

“Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié porque tenía miedo que me fuera a matar. En esa época peleábamos porque yo le reclamaba que salía mucho. Le decía que se hiciera cargo de su familia, que dejara de salir con ellos, yo le daba consejos en buena y él se emputecía”, develó en El Desconcierto.

Luego, añadió: “Pensé que me podía matar porque la pistola tenía balas. La cargó frente a mí. El temor era total”.

“Un día se enojó y me tiró un Nintendo Wii en la cabeza. Yo me agaché y él hizo un hoyo en la pared. Antes de eso, también me quebró el teléfono, me pateó en el suelo, me sacó la cresta y media”, relató.

Pérez dice que tras separarse llamó al agente del jugador, Fernando Felicevich: “Él me dijo que iba a solucionar todo. A los cinco minutos me llama de nuevo y me dice: ‘mañana te vas al Hotel Marriot con tus niños'”.

Finalmente, asegura que cuando estaba en el hotel recibió amenazas de Claudio Lagos, quien trabajaba con Felicevich. “A los tres días me empieza a llamar pidiéndome que aceptara a Leo en el hotel o que si no me iba a dejar de pagar y que me quedaría en la calle. Tuve que aceptarlo”, dijo.

Mediante su cuenta de Instagram, la semana pasada, el jugador se refirió a las acusaciones y sostuvo que son “intentos claros de perjudicar mi imagen -mediante información falsa- ante la opinión pública y los hinchas del fútbol”.

“Me habían contado que ninguna separación es fácil. He comprobado que son momentos muy difíciles para todos. Existen discusiones y peleas. Por supuesto que sí. Negarlo sería absurdo. Pero de ahí a inventar las mentiras que se están diciendo, hay una distancia enorme”, agregó.

Por último, el oriundo de Peñaflor señaló que “la Justicia de nuestro país, en la que creo firmemente, se está ocupando de desacreditar una a una todas esas mentiras y pido a todos esperar a que en los Tribunales se aclare todo antes de emitir un juicio”.