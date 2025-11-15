La selección chilena saca la cara y logra vencer a Rusia por 2-0 en Sochi

Con esta victoria, La Roja rompe una racha de 18 partidos invicto de los rusos, que no perdían desde septiembre de 2023.

(EFE/CNN Chile) – Una aguerrida selección chilena venció este sábado a Rusia por 2-0 en un partido amistoso en el que La Roja defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.

Con esta victoria, el combinado nacional también rompió una racha de 18 partidos invicto de los rusos, que no perdían desde septiembre de 2023.

La era de Nicolás Córdova en el banquillo arrancó con buena nota. No solo ganó, sino que Tapia, delantero del Sao Paulo, marcó su primer gol con la camiseta nacional.

Partido terminado en Sochi 🔚#LaRoja 🇨🇱 derrotó a Rusia en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. ⚽️ Gonzalo Tapia

⚽️ Ben Brereton #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/wNcrZqNAV2 — Selección Chilena (@LaRoja) November 15, 2025

De esta forma, La Roja allana el camino para un futuro renovado, sin representantes de la generación dorada y con dos victorias en sendos amistosos, tras una decepcionante eliminatoria mundialista.

Los chilenos no se atemorizaron pese a jugar en el balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, a más de 14.000 kilómetros de Santiago. Trabaron el partido desde el primer minuto.

De hecho, Tapia recibió tarjeta a los cinco minutos y el ruso Oblyakov tuvo que abandonar el campo a los 25 minutos después de que Altamira le hiciera la cama.

Con todo, Vigourux, el portero del Swansea tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones a los diez minutos para evitar el tanto local.

La Roja no empezó a desperezarse hasta poco antes de la media hora de partido, pero poco fue más que suficiente.

El central del CSKA y un seguro de vida en la selección eslava, Divéyev, se equivoca en la salida del balón, que intercepta Pizarro.

Seguidamente, Tapia recibió el balón de su compañero Altamirano, aguantó la tarascada del mismo Divéyev y disparó con la zurda ante la salida desesperada del portero ruso.

Afortunadamente, el balón golpeó en la parte interior del poste izquierdo y besó las mallas. (min.36)

Con la alegría de los chilenos y la frustración rusa, terminó el primer tiempo.

Los rusos intensificaron su presión tras el descanso. Así, Vigourux tuvo que evitar el gol en una jugada de la estrella del Mónaco, Golovín, que le cedió el balón a Tiukavin. El despeje de Maripán iba directo a portería.

Aunque, en honor a la verdad, La Roja debió ser premiado con un penalti a favor por una mano clara de Umiárov a los 64 minutos a disparo de Pizarro.

El árbitro no solo no lo pitó —en el partido no existía el VAR, por lo que no había opción de revisión—, sino que castigó las justas protestas chilenas con tarjeta a Maripán.

Sea como sea, Glushakov, el internacional del Zenit, no se rendía y su cañonazo desde unos 25 metros fue escupido por el larguero a los 72 minutos. Esa fue la mejor ocasión local y la última.

Y es que los eslavos volvieron a dispararse en el pie. Un error garrafal en la salida del balón dejó el balón franco para Ben Brereton, que solo tuvo que empujarla ante la salida del portero ruso. (min.76)

El resto del partido fue un querer y no poder de los rusos, que no disputan partidos oficiales desde 2021 debido a su exclusión por la guerra en Ucrania.

En torno a 150 aficionados de La Roja disfrutaron de la victoria de su equipo en Rusia, donde en 2017 los chilenos ya disputaron la Copa Confederaciones, en la que cayeron en la final ante Alemania.

Los chilenos no regresarán a su país, ya que el martes se enfrentarán de nuevo a los peruanos en un amistoso en el mismo estadio de Fisht.